"Jogar o que resta será bom para o futebol e para a Premier"

O português, que durante esses dias ajudou a fornecer alimentos ao campo de treinamento da equipe, foi entrevistado pela rede britânica 'Sky Sports'.

"Sinto falta do futebol, embora prefira dizer que sinto falta mesmo é do nosso mundo. Como todo mundo. O futebol faz parte do meu mundo, mas todos temos que ser pacientes. É uma luta da qual todos temos que participar", disse o técnico português.

"Se jogarmos as nove rodadas restantes, será bom para todos. Será bom para o futebol e para a Premier League", acrescentou Mourinho, que também se posicionou a favor de jogar a portas fechadas.

"Se jogarmos a portas fechadas, eu gostaria de pensar que o futebol nunca está a portas fechadas. Haverá câmeras, então milhões de pessoas estarão nos observando. Então, se um dia entrarmos no estádio vazio, não será muito menos vazio".

A Premier League está se preparando para um retorno no início de junho, com o objetivo de terminar os 92 jogos restantes antes de 31 de julho, deixando agosto livre para competições europeias.

No entanto, a retomada não será sem problemas, sendo a possível atitude dos fãs o que mais preocupa as autoridades no momento, garante 'The Telegraph'.

O jornal britânico acima mencionado garante que a Polícia solicitará a suspensão definitiva da Premier League se a sua retomada resultar na aglomeração de torcedores em espaços públicos ou em locais privados para assistir aos jogos.

Enquanto isso, os clubes já estão se preparando para esse retorno, planejando, de acordo com o 'Daily Mail', amistosos a portas fechadas para poder retomar o ritmo competitivo sempre que possível.