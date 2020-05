Jogar sem público arruinará os cofres dos clubes ingleses

Com base nos números das temporadas anteriores, jogar a portas fechadas pode ser catastrófico para os clubes ingleses. Os seis grandes receberam 500 milhões de euros entre todos apenas em 2018-19.

Kieran Maguire, especialista em finanças do futebol, explicou na "BBC" o que poderia significar para os clubes da Premier se a previsão de Greg Clarke, presidente da FA, se tornar realidade.

Ele disse que é preciso começar a supor que será jogado a portas fechadas por um tempo, então algumas pessoas deduziram que a temporada 2020-21 poderia ser jogada na íntegra sem fãs.

Isso seria um golpe devastador para os cofres de muitos clubes, especialmente os maiores. Porque, com base nos números da última temporada, o Manchester United arrecadou quase cinco milhões por jogo.

São cerca de 95 milhões de euros por temporada apenas com o que foi arrecadado nas bilheterias, embora seja verdade que este é o clube com a melhor proporção de torcedores por jogo do campeonato.

Por exemplo, os 'Big Six' (Arsenal, Chelsea, Liverpool, os dois de Manchester e Tottenham) levantaram em 2018-19 500 milhões de euros entre eles.

O especialista destacou ainda que a arrecadação das bilheterias (ingressos mais ingressos da temporada) representa 22% do orçamento dos clubes destinados ao pagamento dos salários dos jogadores de futebol. Em outras palavras, um quinto do salário do futebol vem dos torcedores.

Além disso, jogar a portas fechadas forçará uma redução no pessoal não esportivo. Os serviços de catering não farão mais sentido, e a segurança também será cortada, pois não há fãs.

Sim, os clubes aqui economizarão algum dinheiro (estima-se que o custo da restauração seja inferior a 5 milhões de euros ao longo da temporada), em troca de deixar mais de 3.000 pessoas que precisaram contratar para cada jogo desempregadas .