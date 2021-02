Jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira terá público

Portugal voltará a ter um jogo com a presença de torcedores nas arquibancadas. Será na partida entre Santa Clara e Paços de Ferreira, que está marcada para as 17h do próximo sábado no Estádio de São Miguel.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que o jogo entre CD Santa Clara-FC Paços Ferreira, da 21.ª jornada da Liga NOS, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no ano 2021 no Futebol Profissional em Portugal", informou comunicado do clube anfitrião do duelo.

A decisão foi tomada enter a Liga Portugal e o Governo Regional dos Açores, que levaram em consideração o momento controlado da pandemia na região. Será o terceiro jogo da temporada com público no estádio do Santa Clara, mas o primeiro deste ano.

"Esta decisão exigirá a todos os açorianos a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva, tal como aconteceu nos últimos jogos de teste diante do Gil Vicente FC e do Sporting CP. Novamente, temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações das entidades competentes e será exemplo de civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos", acerscentou a nota do Santa Clara.

Os torcedores visitantes não terão o direito de comparecer ao estádio, que terá um terço da capacidade liberada e regras para minimizar as chances de contágio, como distanciamento social e uso de máscaras.