Portugueses voltam ao estádio no jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira

Portugal voltou a ter um jogo com a presença de torcedores nas arquibancadas. Foi no confronto entre Santa Clara e Paços de Ferreira, no Estádio de São Miguel, que acabou com vitória por 3 a 0 do time anfitrião.

A partida válida pela 21ª rodada da Liga Portuguesa foi o terceiro jogo da temporada com público no estádio do Santa Clara, mas o primeiro deste ano no Futebol Profissional em Portugal.

A decisão foi tomada uma semana antes em acordo entre a Liga Portugal e o Governo Regional dos Açores, que levaram em consideração o momento controlado da pandemia na região.

Após o jogo, a Diretora Executiva Coordenadora da Liga Portugal, Sónia Carneiro, comentou: "É um grande privilegio de estar aqui hoje e ouvir aplausos das bancadas e ver o estádio com público. A Liga tinha de estar presente, só voltaríamos com o regresso do público", disse em entrevista publicada pelo jornal 'A Bola'.

"É preciso aguardar a evolução dos números. Hoje temos bons indicadores e, logo que haja luz verde do Governo, avançaremos para o tão desejado vibrar das bancadas, que todos os clubes anseiam. Dia 12 de março faz um ano que as competições pararam. Tivemos a capacidade de retomar e não parar. Já é um enorme passo para o futuro que, perspetivamos a curto prazo, com os adeptos a voltarem a todos os estádios", acrescentou.

Os torcedores visitantes não tiveram o direito de comparecer ao estádio, que teve um terço da capacidade liberada e regras para minimizar as chances de contágio, como distanciamento social e uso de máscaras.