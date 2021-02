"Jogo futebol porque sou o melhor jogando futebol"

Ibrahimovic é mais do que conhecido por suas declarações plêmicas e essa não será a última vez que aproveitou uma entrevista para deixar claro que ele é um jogador único.

Desta vez, o atacante falou para a UEFA e deixou mais do que frases interessantes. Ele começou falando sobre sua idade, algo que costuma chamar a atenção. Aos 39 anos, não deveria ser surpresa: "Quando você joga em um nível tão alto, há sempre a mesma pressão, seja você quem for. Se você está aqui, está aqui porque merece e é bom o suficiente".

“Não me importa se você é jovem ou não, não consigo pensar no fato de que você é jovem e sua hora vai chegar. Quando você joga pelo Milan não há isso de hora, você tem que jogar bem agora. Se não jogo bem, o Milan vai comprar outro atacante. No próximo mercado de transferências ele vai jogar melhor que eu, então tenho que jogar bem e isso vale para todos. Todos temos que estar à altura da tarefa, não importa a idade que temos", explicou ele em detalhes.

Ibrahimovic também se referiu a Pioli, um treinador 'rossonero' que ele acredita ter incorporado o estilo do sueco: "Pioli é muito diferente de mim? Tem certeza? Talvez eu o tenha 'zlatanizado'. Talvez ele tenha se tornado como eu".

“Ele chegou a Milão, onde o ambiente era difícil. Se estamos onde estamos é graças a ele e ao trabalho que tem feito. Graças à forma como trabalha, à sua mentalidade. Ele pressiona muito o time, ele exige muito, mesmo que seja uma equipe jovem. Talvez sejam mais pacientes do que eu, mas obviamente estão mais maduros e têm mais experiência", elogiou seu treinador.

Antes de distribuir algumas farpas, Ibra continuou com suas boas palavras. Desta vez, para Ronaldo Fenômeno: “Sempre digo a todos os que jogam comigo: 'Ronaldo é o jogo de futebol'. Para mim esse Ronaldo é futebol. A forma como se movia, a forma como dava os seus passes. É o melhor jogador da história, sem dúvida".

A primeira farpa foi direcionada a LeBron James, uma declaração na qual ele aproveitou a oportunidade para elogiar si mesmo. "O que ele faz é fenomenal, no entanto, não gosto quando pessoas com qualquer tipo de 'status' falam sobre política. Ele deve fazer o que sabe fazer. Eu jogo futebol porque sou o melhor jogando futebol".

“Eu não faço política. Se eu fosse político, me dedicaria à política. Esse é o primeiro erro que as celebridades cometem quando sentem que chegaram lá. Para mim, é melhor ficar longe dessas questões e fazer aquilo no que são bons. Do contrário, você corre o risco de não causar uma boa impressão", continuou.

A outra farpa foi para as atuais gerações de jogadores e aqueles que os endeusam já nos primeiros momentos: “Hoje os jogadores jogam cinco minutos e são imediatamente vistos como grandes jogadores. Fico feliz por vir da velha guarda. As redes sociais mudaram tudo, hoje graças às redes sociais os jogadores são vistos como campeões apesar de pouco fazerem. Antes não era assim”.

"Antes você tinha que conquistar grandes coisas, e por muito tempo, ser considerado um grande jogador. Eu gosto mais da velha guarda. Naquela época, se eles o viam como um grande jogador, você realmente era e se tornaria um se jogasse bem e brilhasse por muito tempo", concluiu.