Jogos de menos de 90 minutos na Premier League?

A Associação de Futebolistas Profissionais da Inglaterra está considerando a opção de retomar a Premier League com partidas que durem menos de 90 minutos.

Isso foi explicado por seu presidente, Gordon Taylor, em uma conversa com o canal britânico 'BBC'.

"Não sabemos o que acontecerá no futuro, mas conhecemos as propostas que foram feitas. Ter mais substituições, que cada tempo não dure 45 minutos e jogar em campos neutros", afirmou Taylor.

"O ideal é manter a integridade da competição, jogando em casa e fora, e com as equipes com o mesmo número de jogadores, como antes da suspensão. Mas a realidade é que, em um esporte profissional, você precisa ser resiliente", disse ele.

A Premier League enfrenta uma semana fundamental para o retorno da competição, já que nesta sexta-feira os clubes voltarão a discutir o plano de retomada do campeonato, que contempla a volta no início de junho em estádios neutros.