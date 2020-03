Jogos Olímpicos já tiveram três edições adiadas

Na história dos Jogos Olímpicos modernos, a competição raramente teve que ser adiada ou suspensa. Apenas três vezes não foi realizada no ano para o qual estavam agendada. A de 2020 em Tóquio pode ser o quarto caso.

A primeira vez ocorreu em 1916. Berlim foi a sede, mas a eclosão da Primeira Guerra Mundial forçou os Jogos Olímpicos a serem suspensos e finalmente ocorreram em Antuérpia, na Bélgica, em 1920.

Aconteceu duas vezes seguidas durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi em 1940, quando deveriam ocorrer em Helsinque, e em 1944, com Londres como sede. Finalmente o maior evento esportivo do planeta foi iniciado na capital britânica em 1948.

Seleções classificadas

No total, 16 equipes lutarão pelo ouro futebolístico na Olimpíada. Restam apenas duas vagas a serem definidas, ambas na área da CONCACAF.

Assim, além do Japão, garantido por ser o anfitrião, já sabemos os outros 13. Na Europa, França, Alemanha, Romênia e Espanha se classificaram. A Oceania terá a Nova Zelândia, a África será representada por Egito, Costa do Marfim e África do Sul, enquanto Austrália, Arábia Saudita e Coréia do Sul têm as vagas da Confederação Asiática. Os últimos a se classificar foram Argentina e Brasil.