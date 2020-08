"Joguei com Mbappé, Griezmann, Ibra e Neymar, mas Cristiano é o maior"

Matuidi, aos 33 anos e com uma carreia vitoriosa, resolveu deixar o futebol europeu e se aventurar na MLS, no Inter Miami do seu amigo David Beckham.

Em uma entrevista ao jornal francês 'LEquipe', Matuidi falou sobre essa decisão e também falou sobre Cristiano Ronaldo com quem jogou na Juve.

"Joguei com Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Neymar, mas o Cristiano Ronaldo é o maior de todos. Nunca vi ninguém trabalhar como ele, sempre com o objetivo de ser o melhor", revelou.

''Fui um dos primeiros jogadores infetados com covid-19, e isso me fez pensar. A ligação à família aumentou muito durante esses meses, e embora a família estivesse bem na Itália, comecei a pensar no que seria melhor. Talvez fosse a hora de mudar o cenário", analisou o meia.

"O Inter Miami já tinha tentado me contratar em janeiro, mas decidi ficar na Juventus. Depois me contataram novamente e eu pedi à Juventus para rescindir. Este novo desafio me estimula: não vou para a MLS como turista. O David Beckham se mostrou feliz com a minha chegada, e sinto orgulho por fazer parte do projeto", concluiu.