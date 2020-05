Jonas fala sobre o 'terrível' final da carreira

Com passagens por clubes como Grêmio,Valência e Santos, o brasileiro Jonas se tornou ídolo no Benfica com muitos títulos e gols com a camisa vermelha.

No meio do ano passado, o jogador ununciou a sua aposentadoria dos gramados. Em uma entrevista ao 'UOLesporte', o ex-jogador falou sobre os motivos que o levaram a tomar essa decisão.

"Em janeiro de 2019 queria terminar a carreira. Nos últimos dois anos vinha sofrendo com lesões nas costas, não conseguia fazer nada, e senti que tinha chegado ao limite. Tinha dado tudo pelo clube, mas estávamos passando por um momento complicado na temporada. Foi então que o Benfica mudou de treinador, e tivemos os dois uma conversa muito boa, em que Bruno Lage me pediu para ficar pela experiência e pelo respeito", disse.

"Foram quatro meses de muita dor, de muito sacrifício. Foi terrível, mas valeu a pena, fomos campeões. Eu quase que nem treinava, ficava só na fisioterapia. E na Liga Europa acabava por não viajar porque a posição de sentado no avião era péssima para as minhas costas", revelou.

Vestindo a camisa dos encarnados, conquistou quatro ligas portuguesas, uma Copa de Portugal, duass Copas da Liga e duas Supercopas lusas. Jonas disputou 183 partidas e marcou 137 gols pelo clube.