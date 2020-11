Jonathan Cafú se diz pronto para pressão e revela torcer pelo Corinthians desde pequeno

Na segunda-feira o Corinthians apresentou oficialmente o seu mais novo contratado, o atacante Jonathan Cafú de 29 anos. Na coletiva, o atacante justificou a sua contratação e se disse torcedor do 'Timão'.

"Viram qualidade no meu futebol, no meu trabalho. Já joguei os grandes campeonatos mundiais, joguei duas Champions League. Não é à toa que eles viram um potencial. Creio que posso agregar muito para o time do Corinthians nesse três anos. Viram esse meu histórico no passado", disse Jonathan Cafú em entrevista coletiva.

"Estou no Corinthians, foco aqui. Sou corintiano desde pequeno, minha família toda é. Minha relação é isso: desde quando me entendo por gente, sou corintiano e vai ser assim pelo resto da vida", revelou o jogador.

