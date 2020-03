Jonathas, sobre Covid-19: "Eu não tinha força, quase desmaiei"

Jonathas de Jesus confirmou seu positivo para o Covid-19 há uma semana. Sete dias depois, o jogador de futebol da Elche explicou como se sentiu desde que começou a ter sintomas.

"Comecei a sentir febre, uma sensação muito ruim, e realmente pensei que era apenas uma dor de cabeça. Como minha cabeça doía muito, meu corpo também doía. Mas quando acordei de manhã em 13 de março, fui conversar com o médico e ele me disse para fazer o teste rapidamente, porque todos eram sintomas do vírus. Então, eu testei positivo", disse ele a 'Globo'.

Jonathas contou que sofreu principalmente nos primeiros dias: "Do jeito que eu estava, não conseguia treinar. Como meu corpo estava fraco, principalmente nos primeiros três dias, sofri muito".

"Eu nem tinha forças para me mexer. Quando fui tomar banho, quase desmaiei no banheiro. Foi uma dor muito forte, que nunca tinha sentido. Esse vírus não é uma brincadeira", alertou o jogador.

O atacante explicou que o que mais o machuca é não poder estar com sua família, principalmente com suas duas filhas.

"Agora estou melhor. Voltei a me exercitar, mas sou atleta e tive muita dor, imagine como seria para uma pessoa mais velha. É por isso que temos que pensar muito no Brasil. Porque algumas pessoas ainda não estão cientes da gravidade desse vírus", concluiu.