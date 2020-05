Jogador da Atalanta sofre aneurisma e morre aos 19 anos

Andrea Rinaldi, jogador emprestado pela atalanta ao modesto Legnano, da Serie D, morreu aos 19 anos.

Aparentemente, como relatado pela mídia italiana, o jovem atleta sofreu um aneurisma cerebral enquanto se exercitava na sexta-feira passada em sua casa em Como, devido ao confinamento imposto devido à pandemia de coronavírus.

O jogador foi imediatamente transferido para o hospital por seus pais, em estado crítico. Os médicos tentaram salvar sua vida, mas não foi possível, e nesta segunda-feira de manhã sua morte foi confirmada.

Rinaldi era membro da Atalanta desde os 13 anos e passou pelas categorias de base até virar profissional. Em 2016, com a equipe Sub 17, ganhou o campeonato nacional e a Supercopa.

O jovem era um dos muitos jogadores que a Atalanta, de Bérgamo, empresta a vários times do país. Ele também vestiu as camisas Imolese e Mezzolara antes de assinar nesta temporada com o Legnano.

Descanse em paz