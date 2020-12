O Barcelona recebeu a líder Real Sociedad pela 19ª rodada da LaLiga e pressionou desde o começo, saiu atrás no placar, mas acabou virando ainda na primeira metade.

Confira no vídeo acima as palavras de Jordi Alba após a importante vitória, que deixa o time catalão com 17 pontos e em oitavo na tabela. Vale destacar que o Barcelona tem dois jogos atrasados.