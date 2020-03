Jordi Alba reclamou do Camp Nou: "Não gosto que nos vaiem"

O Barcelona teve dificuldades para derrotar a Real Sociedad em casa. O time só conseguiu vencer porque Messi fez um gol de pênalti já quase no fim do jogo. Então, os torcedores vaiaram, mas Jordi Alba não concordou: ele comemorou seu gol anulado com raiva e provocou a arquibancada.

O jogador, após uma bela jogada, comemorou o gol cobrindo os ouvidos e jogando o braço no ar com raiva. Mais tarde, ele explicou por que não gostava que os fãs estivessem descontentes desde os minutos iniciais, desde tão cedo.

"A atitude da equipe é boa, os jogadores dão tudo. Nenhum jogador gosta de não jogar bem, mas vaiar aos 15 minutos com um empate em zero eu não gosto. Assim como respeito todos, eles têm que me respeitar. E não gosto de ser vaiado", explicou.

Ele também defendeu Eder Sarabia após a controvérsia em que atuou: "Parece que Sarabia matou alguém... Agora, parece que a equipe técnica não pode se expressar como quer, e sobre nada... Ele vive intensamente o futebol, não deixou de respeitar ninguém, eu teria feito o mesmo ou pior; não estamos chateados".