Jordi Alba sofre lesão e vira dúvida para o 'Clásico'

Jordi Alba teve de sair de campo mais cedo contra o Sevilla após sentir um problema físico, que fez Sergiño Dest estrear antes do planejado.

Nesta segunda-feira, o Barcelona confirmou a lesão muscular do lateral, que poderá ficar de fora da partida contra o Real Madrid. Ainda não há um tempo confirmado para sua recuperação plena.

"Os exames realizados nesta manhã confirmaram que Jordi Alba tem um lesão muscular nos isquiotibiais da coxa direita. Sua evolução marcará a disponibilidade para os próximos jogos", anunciou o clube.

O 'Clásico' está marcado para ocorrer no dia 25 de outubro, no Camp Nou, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Antes disso, ocorre a parada para jogos das seleções e a equipe de Koeman ainda tem o duelo contra o Getafe pela sexta rodada.