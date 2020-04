Jordi Cruyff e corpo técnico terão salários reduzidos em 70%

A Federação Equatoriana de Futebol foi forçada a fazer um ajuste econômico devido à desaceleração do futebol causada pela pandemia.

Assim, de acordo com Francisco Egas explicou à rádio 'Diblu', o corpo técnico da Seleção Equatoriana, liderada por Jordi Cruyff, aceitou uma redução substancial no salário.

"A redução chegará a quase 70% nos próximos meses", disse Egas, referindo-se ao tempo que o Equador leva para retomar as competições.

"De fato, a primeira conversa ocorreu por sua iniciativa e, com isso, estamos ajustando e aproximando posições, para que haja um alívio considerável em termos de pagamentos pelos próximos três ou quatro meses", acrescentou.

Além disso, Egas explicou que, uma vez que a Copa do Mundo no Qatar e a Copa América, a ser realizada em junho, foram adiadas, a inatividade da equipe causou uma variação significativa no orçamento para este ano, com uma balança negativa de 4,1 milhões de euros.

"Para mitigar esse efeito, tomamos várias ações. Além do reajuste salarial dos colaboradores da Federação que mais ganham, há a reforma dos torneios organizados pela Federação, com os quais esperamos compensar o déficit de 2010", afirmou.