VÍDEO: Jordi Gris vê "futuro muito grande" para jovens do Flamengo

Neste domingo, o time rubro-negro venceu o Furacão pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O resultado deixa o Flamengo com 21 pontos e em quarto lugar, enquanto o Athletico Paranaense ocupa a 14ª posição, com 14 pontos somados.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Jordi Gris. O auxiliar técnico enalteceu os jovens da equipe carioca, que agora treina pensando no jogo da quarta-feira, quando recebe o Sport pela 14ª rodada. O Furacão volta a campo um dia depois em visita ao Ceará.