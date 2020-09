VÍDEO: Jordi Guerrero fala sobre escalação recheada de jovens no Flamengo

Após reviravoltas judiciais, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a realização da partida do último domingo entre Palmeiras e Flamengo. O jogo chegou a ser adiado por causa do surto de Covid-19 no time carioca.

A equipe da casa saiu na frente com gol de Patrick de Paula aos 54 minutos. O jogo foi empatado apenas dois minutos depois com gol de Pedro.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Jordi Guerrero, o auxiliar técnico do Flamengo, onde ele comenta sobre os jogadores jovens que acabaram entrando em campo.