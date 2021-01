Jorge Jesus aceita colocar 'referência' do Benfica no mercado

Depois de desembolsar quase 100 milhões de euros (R$ 637 milhões) em reforços, o Benfica pretende enxugar o elenco agora no mercado de inverno europeu. A 'Goal' apurou que Jorge Jesus já deu o aval à diretoria para negociar cerca de seis nomes. O grande destaque na lista de “dispensáveis” é Pizzi.

Nos encarnados desde 2014, tendo sido um dos principais destaques nas últimas temporadas, com assistências e também gols, o meia português nunca foi visto como “titular absoluto” para Jesus. A reformulação no meio-campo passa sobretudo pela saída do jogador 31 anos, que, curiosamente, está no lote dos três capitães da equipe, ao lado do compatriota André Almeida e do brasileiro Jardel.

Agenciado pelo influente empresário português Jorge Mendes, uma figura com grande moral nos bastidores do clube da Luz, Pizzi está atualmente avaliado entre 10 e 15 milhões de euros (R$ 64 e 95 milhões). Estados Unidos e Inglaterra são dois dos destinos mais prováveis para uma transferência.

Neste momento, os portugueses Ferro (zagueiro) e Chiquinho (meia), o grego Samaris (volante) e os argentinos Cervi e Facundo Ferreyra (atacantes) também são vistos como "negociáveis" por Jorge Jesus, que, por outro lado, sonha ainda com pelo menos mais quatro contratações: um zagueiro, um lateral-direito, um volante e um meia.

Contratado do Borussia Dortmund na temporada passada por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), o volante alemão Weigl era outro que não enchia os olhos do ex-treinador do Flamengo. Pediu, inclusive, para ser negociado em janeiro. Nos últimos dias, no entanto, o cenário começou a mudar. A permanência agora é um cenário plausível.

Entre os alvos brasileiros de Jorge Jesus para reforçar o Benfica no começo de 2021, Lucas Veríssimo segue como o maior destaque. Os encarnados insistem numa proposta de 6,5 milhões de euros (R$ 41,5 milhões) pelo zagueiro do Santos. Também estão na mira dois volantes: Willian Arão, do Flamengo, e Gustavo Assunção, do Famalicão. Bruno Henrique e Gerson, outros que estiveram com o português nos tempos de Flamengo, já viraram um sonho distante.