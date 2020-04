Jorge Jesus ainda não tem data para voltar ao Brasil

O futebol paralisado tem tirado o sono de muitos dirigentes que tentam minimizar os efeitos da crise do coronavírus. No Flamengo, a diretoria sonha com a volta gradativa das partidas, conforme noticiado anteriormente peor 'Goal.com'. A ideia é que os jogos sejam reiniciados até o dia 15 de maio. Mas para isso, o Rubro-Negro precisará driblar alguns problemas, entre eles o fato de Jorge Jesus ainda estar em Portugal.

O Flamengo montou um planejamento detalhado, que vai desde o trabalho integrado dos jogadores durante o período de férias coletivas aos protocolos médicos a serem realizados para os atletas entrarem em campo em maio. Na teoria, o elenco retoma as atividades no dia 21 de abril, para que uma nova pré-temporada de 10 a 15 dias seja realiazada.

No entanto, o treinador Jorge Jesus, que está em Portugal com a família, ainda não retornou ao Brasil e até o início da tarde desta quarta-feira(08), não tinha data de volta confirmada para chegar ao Rio. Com as companhias áereas trabalhando com voos bem reduzidos, há no momento apenas um voo por semana saíndo de Portugal direto para o Aeroporto do Galeão, o Mister pode encontrar dificuldades para chegar na Cidade Maravilhosa.

Além disso, levando em conta as recomendações dos orgãos de saúde, os viajantes internacionais precisam ficar ao menos 14 dias isolados ao chegarem de viagem. Logo, Jorge Jesus não estaria à beira do gramado para comandar os primeiros treinos do elenco do Flamengo no dia 21 abril. Internamente, a diretoria monitora a situação dia a dia, mas reconhece que ainda não há previsão de retorno do treinador e parte da sua comissão técnica, que também está em Portugal.

No meio de tudo isso, as conversas pela renovação de contrato do treinador estão paralisadas. O assunto voltará à pauta quando Jesus voltar ao Brasil. Existe a possibilidade de que seu vínculo seja estendido de forma automática pelo período que os jogos ficaram paralisados.

Jorge Jesus tem na mesa uma proposta de renovação até dezembro de 2021, quando termina o mandado de Rodolfo Landim. O treinador, no entanto, já deixou claro que o grande entrave é a questão financeira.