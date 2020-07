Jorge Jesus aprova e Benfica pode tentar tirar Gilberto do Fluminense

A chegada do presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, ao Rio de Janeiro não foi apenas para buscar Jorge Jesus. O treinador, anunciado pelo clube benfiquista na última sexta-feira (17), entregou ao mandatário uma lista de reforços a serem garimpados em terras canarinhas e entre os nomes sugeridos está o de Gilberto, lateral do Fluminense.

O jogador de 27 anos chamou à atenção de Jorge Jesus e chegou a ser indicado pelo treinador ao Flamengo, mas com a incerteza da permanência do português, o clube não deu sequência nos contatos. Nesta segunda-feira (20), Vieira ficará a par de toda a situação de Gilberto, que tem contrato com o Fluminense até julho de 2022, o tricolor detém 50% dos direitos econômicos do jogor, e restante pertence à Fiorentina.

Além de Gilberto, outro nome que aparece na lista de Jorge Jesus é do atacante Bruno Henrique. No entanto, segundo a Goal apurou, ainda não houve qualquer tipo de contato com o staff do atleta. Neste domingo (19), o empresário do camisa 27, Denis Ricardo afirmou à RTP que BH não é inegociável:

"O jogador tem contrato em vigor. Agora, o jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem que se manifestar e até agora isso não aconteceu. O Benfica é um clube bom para qualquer jogador. É um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito. É um clube que dispensa comentários".

Em contato com uma pessoa ligada ao staff de Jesus, a reportagem apurou que apesar do interesse do treinador em alguns nomes do elenco Rubro-Negro, se sabe que não será tarefa fácil tirar jogador do Flamengo, uma vez que a diretoria prometeu não facilitar a saída de ninguém para o Benfica.