Após iniciar a semana completando um ano no comando do Flamengo, o técnico Jorge Jesus assinou a renovação de contrato por mais um ano com o clube, no Ninho do Urubu. A celebração do novo vínculo contou com as presenças do Presidente, Rodolfo Landim, do Vice-Presidente de Futebol, Marcos Braz, e do Diretor Executivo de Futebol, Bruno Spindel.