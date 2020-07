VÍDEO: Jorge Jesus comemora título e elogia postura do Fluminense

O clube rubro-negro venceu o Fluminense por 1 a 0 na decisão no Maracanã, com gol de Vitinho, e levantou mais um troféu do título estadual. Jogadores homenagearam o treinador Jorge Jesus na comemoração.

O Flamengo fez bonito e levantou mais um título. O quinto no período de um ano. No jogo de ida, a equipe conseguiu vencer o Fluminense com gols de Pedro e Michael.

No vídeo acima, você confere a entrevista do técnico português sobre a conquista do título.