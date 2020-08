Jorge Jesus confirmou o forte interesse em Cavani

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, reconheceu que a contratação do uruguaio Edinson Cavani "não é fácil" financeiramente, mas garantiu que o presidente do clube lisboeta está fazendo tudo para conseguir.

“Tem que haver engenharia financeira, onde o presidente é muito forte. Já falavam antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer de tudo para que isso aconteça”, disse em entrevista ao canal oficial das 'águias'.

Jorge Jesus afirmou que não foi ele quem pediu para contratar o uruguaio, mas gostou da ideia: “Se me perguntassem se quero, quem não gostaria? Não só pelo Benfica mas pelo futebol português”.

"Em Portugal temos dificuldade em competir com outras equipas de outros países. Se pudéssemos competir com outras, já teríamos ganho uma Liga dos Campeões", disse.

Jorge Jesus, que regressou ao Benfica depois de uma passagem de sucesso pelo Flamengo, disse não ter pedido a contratação de nenhum jogador do clube brasileiro, uma equipe que "lhe custou muito" abandonar.

Falou também do passado no clube encarnado, que dirigiu entre 2009 e 2015 e com o qual conquistou três Ligas NOS, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga.

“Foram seis anos fantásticos. Poderíamos ter ganho muito mais porque estivemos em muitos momentos decisivos. Perdemos alguns, mas as grandes equipes são aquelas que também perdem alguns momentos decisivos porque são as que conseguem alcançá-los”, afirmou.