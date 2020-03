Depois do Vice-Presidente de Consulados e Embaixadas do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, contrair coronavírus, todo o elenco e a comissão técnica do Flamengo, que teve contato com o mandatário, passou pelo exame na última sexta-feira(13).

Nesta segunda(16), o clube informou que o treinador Jorge Jesus, de 65 anos, testou positivo e aguarda a contraprova do exame.