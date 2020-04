Jorge Jesus: Deco vê Flamengo concorrendo com Porto e Benfica

O Flamengo de Jorge Jesus venceu quase tudo nos últimos meses, com um grupo fortíssimo liderado pela importante figura de seu treinador. O grupo se qualificou ainda mais para esta temporada, mas ainda não há acerto entre o português e o clube.

O ex-jogador Deco falou com 'FOX Sports Rádio' sobre o futuro do técnico do Rubro-negro e citou dois grandes times portugueses como concorrentes pelo treinador.

"Com certeza um Porto ou um Benfica, quando quiserem trocar de técnico, vão cotar o Jorge Jesus. Não sabemos como será o futuro do futebol. Minha opinião pessoal, como o Jorge Jesus tem as questões pessoais dele", disse o português aposentado.

No entanto, Deco ponderou e deu palavras otimistas para a maior torcida do Brasil: "Se não for uma decisão pessoal, acho que ele volta para o Flamengo. Acho que ele conhece o grupo, conhece o clube, chance dele ter sucesso é no Flamengo mesmo".

Como revelou 'ESPN', o treinador encerra seu contrato em 30 de junho e recebe 1,5 milhão de euros em salários e 600 mil euros em prêmios. Além disso, tem auxílio moradia de R$ 50 mil mensais, camarote no Marcanã com 12 ingressos em todos os jogos oficiais. O português também tem um carro blindado com motorista no Rio de Janeiro e passagens aéreas para sua família.