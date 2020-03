Jorge Jesus desiste de seu sonho de treinar o Real ou o Barça

Jorge Jesus não pode reclamar sobre sua temporada. Com o Flamengo, o técnico conquistou a Libertadores o Brasileirão e fez história no clube carioca quebrando vários recordes. No entanto, nem assim ele pôde cumprir seus sonhos.

Em entrevista concedida ao 'SporTV', o técnico do Mengão admitiu que seu maior desejo era treinar o Real Madrid ou o Barcelona, algo que já não será possível.

"Principalmente seu eu ganhar novamente a Libertadores, meu sonho não se tornará realidade", lamentou Jorge Jesus.

Além disso, ele garantiu que voltaria ao Velho Continente para jogar, novamente, a Liga Portuguesa, onde comandou o Benfica, Braga e Sporting CP: "Não tenho o interesse de ir para a Europa e fazer parte de um time que não tem nada a ver com o entorno ou a paixão do futebol brasileiro. Por isso, voltaria à Portugual, que é minha casa".