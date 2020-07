VÍDEO: JJ elogia desempenho dominante do Flamengo contra o Boavista

O treinador português elogiou o desempenho da equipe, que venceu no Maracanã vazio com gols de Pedro e Gérson.

"Queremos sempre mais ser perfeitos. Nem sempre é capaz, mas, como líder deles, tenho que os incutir sempre nessa exigência. Se estás a ganhar dois, tente ganhar por três. Se estar a ganhar por três, tens que ganhar por quatro. Poderíamos ter saído com mais gols. É o segundo jogo da equipe, muito bom, sem o adversário praticamente sem ter oportunidades de gol. No primeiro tempo, não fizeram um arremate no nosso gol. Foram quase 90 minutos no meio de campo do adversário. Mesmo assim, criamos muitas condições para os gols. Chegou a uma altura que todos queriam fazer gols e acabaram por não fazer", disse o treinador sobre a cobrança.