VÍDEO: Jorge Jesus comenta sobre transmissões dos jogos

O Campeonato Carioca vive a polêmica sobre a transmissão das partidas. Na última quinta-feira, a Rede Globo emitiu comunicado dizendo que não irá mais transmitir partidas do Campeonato Carioca – embora tenha mantido os pagamentos aos clubes referentes a esta edição 2020. A opção foi tomada depois que a federação do Rio de Janeiro (FFERJ) não fez nada para impedir que o Flamengo transmitisse, em seu canal de YouTube (Fla TV), o duelo contra o Boavista.

Por sua vez, o Rubro-Negro se mobiliza para exibir seu próximo jogo. O clube buscou o acerto com uma emissora de TV para a transmissão da semifinal da Taça Rio, diante do Volta Redonda, no domingo(03), mas sem sucesso, pelo curto espaço de tempo, fechou com a plataforma MyCujoo e os torcedores vão precisar desembolsar 10 reais para assistir o confronto que vale vaga na final. Sócios torcedores terão acesso grátis.

Veja no vídeo o comentário deo técnico Jorge Jesus sobre a transmissão feita pelo Flamengo na partida desta semana contra o Boavista.