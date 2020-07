Jorge Jesus planeja 'sim' ao Benfica assim que acabar o Campeonato Carioca

O forte assédio do Benfica balançou com Jorge Jesus. Antes decidido a cumprir o contrato recém-renovado com o Flamengo, o treinador português, sabe a Goal, está agora disposto a regressar ao clube português. Foi convencido nas últimas horas pelo amigo e presidente encarnado Luís Filipe Vieira a assumir o cargo deixado na semana passada pelo compatriota Bruno Lage.

Favorito absoluto de Vieira, que ainda encontra opiniões contrárias - e de peso - dentro e fora da Luz, Jesus quer, acima de tudo, uma saída amistosa do Brasil. Para isso, avisou internamente que só vai ter uma conversa concreta com os dirigentes rubro-negros para discutir a despedida assim que o Campeonato Carioca estiver resolvido, o que já pode acontecer na quarta-feira, com uma vitória na final da Taça Rio, no Maracanã, diante do Fluminense.

No acordo para esticar o vínculo com o clube carioca, agora válido até junho de 2021, o português pediu, conforme a Goal revelou com exclusivade em 20 de maio, uma cláusula de rescisão amigável para três mercados: Portugal, Espanha e Inglaterra, tendo nomeado alguns destinos específicos, entre eles o Benfica, onde trabalhou entre 2009 e 2015.