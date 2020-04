Jorge Jesus sente a falta de CR7 e Messi

É hora de lembrar todos e cada um dos jogadores, treinadores, diretores e clubes que sonham em dar espetáculos aos torcedores novamente. Jorge Jesus decidiu compartilhar uma imagem elogiando Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

"Uma exaltação da arte e do talento das estrelas do futebol mundial simbolizadas pelos encontros com Cristiano e Messi nos jogos da Liga dos Campeões. São estrelas que encantam os fãs com movimentos brilhantes e tornam esse esporte tão emocionante", escreveu ele em sua conta oficial do Instagram.

O treinador do Flamengo vem de fazer grandes coisas com a equipe carioca. Ele venceu a Libertadores, o Brasileirão e a Supertaça do Brasil em 2019. Jorge Jesus, como tantos outros, sonha em ver Cristiano e Leo jogando novamente.