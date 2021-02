Jorge Jesus supera Covid-19 e voltará contra o Famalicão

O Benfica voltará a contar com Jorge Jesus no banco para enfrentar o Famalicão nessa segunda-feira pela 18ª rodada da Liga Portuguesa.

O clube português sofreu um surto de Covid-19 na sua equipe principal e o treinador de 66 anos testou positivo em 28 de janeiro. Após apresentar febre, tosse e dificuldades respiratórias, a entidade confirmou neste domingo que o técnico se recuperou e está liberado.

"O treinador realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro. Após ter apresentado uma ausência de sintomas nos últimos três dias, Jorge Jesus estará de regresso ao banco do Benfica no primeiro jogo da segunda volta do Campeonato", informou o Benfica.

Com 34 pontos conquistados em 17 partidas, o Benfica ocupa o quatro lugar na tabela da Liga Portuguesa e vê o Sporting liderar com vantagem de onze pontos.