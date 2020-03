Jorge Mendes doa suprimento médico a hospitais do Porto

Jorge Mendes é um dos agentes mais poderosos do mundo do futebol. Duro em suas negociações, ele mostrou seu lado mais humano nas doações feitas para tentar aliviar as consequências do COVID-19.

O representante de figuras da estatura de Cristiano Ronaldo doou equipamentos médicos aos hospitais do Porto. Apesar de Portugal não ser um dos países mais atingidos pelo coronavírus, o déficit pode chegar em alguns dias.

Dessa forma, Jorge Mendes ofereceu 1.000 câmaras de inalação e 200.000 aventais de proteção individual ao Hospital São João, disse Manuela Brandão, funcionária da Gestifute.

"Como no caso de doações periódicas à OPI do Porto e em outros momentos difíceis pelos quais o país passou, bem como em várias situações em que a divulgação pública foi deliberadamente evitada", afirmou Brandão em suas redes sociais.

"Ele sempre fez isso de maneira desinteressada e apenas respondeu à sua consciência cívica. Ele passou boa parte dos últimos dias estabelecendo vários contatos e desenvolvendo vários esforços para garantir a aquisição e chegada em nosso país de mais suprimentos hospitalares", disse ele.