Jorge Mendes oferece Laurent Blanc ao Barça, diz jornal

Quique Setién tem contrato com Barcelona até 2022. Josep Maria Bartomeu, presidente da entidade, disse recentemente que a sua ideia é que ele cumpra o contrato.

Mas os maus resultados das últimas partidas alimentaram os rumores de uma demissão. E Jorge Mendes, agente e representante, teria oferecido uma alternativa aos 'culés'.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', Mendes teria colocado o nome de Laurent Blanc como alternativa a Setién. A citada fonte destaca que o luso teria aproveitado a boa relação com a diretoria para 'plantar' essa semente.

Blanc é um treinador bastante experiente. Em seu curriculo tem passagens por clubes como Bordeaux, PSG e Seleção Francesa. Como jogador também teve uma passagem pelo clube catalão em 1996-1997.

Jorge Mendes tenta com todas as suas forças colocar o seu cliente de volta ao cenário internacional. O agente procura um clube espanhol e além do Barça, Blanc também teria sido oferecido ao Valência.