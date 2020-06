Jorginho, cada vez mais perto de se reencontrar com Sarri

A Juventus procura um meia de confiança, e poderia ter encontrado em um velho conhecido do seu treinador justamente o que precisa. Trata-se do meia do Chelsea, Jorginho.

O jogador já foi comandado por Sarri no Napoli e no Chelsea. Muito se especulou sobre o seu futuro, e agora parece que a Juventus está na frente dos demais competidores.

Segundo o 'CalcioMercato', o trunfo da Juventus é a necessidade dos 'blues' de equilibrarem as contas depois dos últimos investimentos.

Jorginho é um dos grandes nomes do elenco capaz de fazer caixa. O jogador está avaliado atualmente em 60 milhões de euros.