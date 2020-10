VÍDEO: Jorginho fala de meta de pontos ideal para o Coritiba

O Coritiba ficou no 0 a 0 com o Fortaleza em jogo disputado neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com o resultado, o Coxa ocupa a 13ª posição da tabela e soma 13 pontos. O tricolor cearense tem 21 pontos e está na oitava colocação.

Confira no vídeo acima a entrevista do técnico Jorginho, que fala de meta de pontos ideal para o primeiro turno do Coritiba. Na 16ª rodada, a equipe paranaense visita o Palmeiras em jogo marcado para a próxima quarta-feira.