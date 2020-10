VÍDEO: Jorginho fala sobre as oportunidades de gols perdidas no Coritiba

O Coritiba foi até Fortaleza encarar o Ceará no Castalão e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Com a vitória, os donos da casa chegaram aos 22 pontos e assumiram a 8º posição, já o Coritiba continua na zona de rebaixamento (19º) com 16 pontos. Após a partida, Jorginho, treinador do Coxa falou sobre o resultado.

"Nós tivemos pelo menos, em 10 ou 15 minutos, quatro oportunidades muito claras de gol. Tenho conversado com os jogadores, a gente cria as possiblidades para que naturalmente chegue ali na hora e o jogador tome a sua melhor decisão. E infelizmente as decisões tomadas não têm sido as melhores, a gente não tem conseguido concluir e vencer os jogos. Estou tranquilo com relação ao meu trabalho, respeito bastante a opinião de qualquer pessoa. Tenho feito o melhor e para tirar o melhor dessa equipe", disse o treinador do Coxa.

Confira o que disse o treinador do Coritiba no vídeo acima!