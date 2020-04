Jorginho, longe das garras da Juventus

João Santos, representante de Jorginho, negou contatos com a Juve para contratar o atual jogador do Chelsea. Os rumores o colocaram de volta sob o comando de Maurizio Sarri, que o dirigou no Napoli antes de partir para Londres em 2018.

O agente foi claro. Nem a Juve e nem Sarri o ligaram para descobrir o status de seu cliente. "Não tive contato com a Juventus. Nem Sarri, nem o diretor me ligaram para obter informações sobre Jorginho", disse ele, em declarações reproduzidas pelo 'CalcioMercato'.

"Até o momento, não sei absolutamente nada sobre isso. O garoto está muito feliz em Londres, onde está provando seu valor e onde ainda tem mais três anos de contrato", continuou ele.

Ele se dirigiu ao seu futuro imaturo. "E em julho, há a possibilidade de abrir negociações para renovar o contrato com o Chelsea. Não sei quais podem ser as estratégias de mercado da Juventus, mas esses são os planos para o nosso futuro", explicou.

"E repito, até hoje, nem a equipe 'bianconera', nem qualquer outra equipe enviou uma oferta para Jorge. Se houve contatos no verão? Paratici me conhece muito bem há anos, mas ele nunca me ligou para solicitar informações sobre Jorginho", acrescentou, para terminar.