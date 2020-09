Depois da demissão de Eduardo Barroca, o Coritiba já soma seis pontos no Campeonato Brasileiro. A primeira vitória veio com Mozart como o técnico interino e a segunda chegou com a estreia de Jorginho.

Veja no vídeo o depoimento do novo técnico do Coxa, que falou após a vitória por 2 a 1 contra o Sport. Ele aponta de que forma espera ver o Coritiba evoluir.