Jornal coloca Arthur na lista de saída do Barcelona

O Barcelona precisa de dinheiro para realizar contratações na próxima reabertura do mercado e, a capa de 'Mundo Deportivo' nesta quarta-feira aponta que Arthur pode ser usado para o clube fazer caixa.

Segundo a publicação, clubes como a Inter de Milão e o Tottenham têm um grande interesse no brasileiro, que não é unanimidade e, apesar dos repetidos desejos de continuar no clube, pode ser um dos jogadores a deixar o grupo catalão.

O jornal enfatizou as lesões e a falta de regularidade do volante vindo do Grêmio, além de sugerir que a postura em sua vida fora de campo não ajuda na conquista da confiança diante da diretoria.

Para completar, Arthur ocupa uma das posições de jogadores sem documentação europeia e o clube anseia por liberar algumas dessas vagas para tentar assinar como Neymar e Lautaro. Além disso, há um excesso de jogadores no meio de campo de Quique Setién.

Resta aguardar as definições de prazos e valores, assim como as movimentações dos clubes diante da crise para saber se a diretoria do Barcelona segue apostando em Arthur ou busca um novo destino para ele.