Jornal francês aponta o Barça como culpado por lesões de Dembélé

Logo após o encerramento da janela de contratações, o Barcelona recebeu uma terrível notícia: mais uma lesão de Dembélé. O francês estava prestes a retornar aos gramados, mas sofreu uma recaída.

Com mais uma lesão do jovem atacante, os especialistas franceses se perguntam porque essas coias acontecem com Dembélé, e o grande responsável por isso seria o própio Barcelona, segundo o jornal 'L'Équipe'.

O jogador vinha sendo muito criticado por ter um estilo de vida desregrado, não condizente com o que se espera de um atleta de alto rendimento. No entanto, Anthony Abdeaud, cozinheiro do 'mosquito', declarou em entrevista ao jornal que isso não é verdade.

“Ousmane é forte no futebol e achou que isso seria suficiente. Mas hoje ele está crescendo e entende o que é importante. Hoje ele come peixe, frango. É difícil ver todo esse trabalho e ver seu azar com as lesões, porque ele nunca cuidou tanto de si como agora. É um garoto muito caseiro, muito calmo, não há festas na casa dele”, disse o chef.

A publicação não tira a responsabilidade do Barcelona. De acordo com o veículo francês, os dados do GPS do atleta foram analisados e descobriram que durante os treinamentos o galo dá sprints de 20%, enquanto que nos jogos esse número sobre para 90%.

Além do mais, o jornal 'acusa' o time catalão de ter acelerado a volta de Dembélé aos gramados, mesmo sem ele estar plenamente recuperado.

"Dembélé não é responsável por sua situação. Ele é vítima de um talento precoce. No Rennes teve uma enorme pressão nos treinamentos e partidas, só que não o mataram", diz o texto do L'Équipe.

"Houve uma pressa para fazê-lo jogar porque é um fenômeno e estão pagando por isso", conclui.