Manchester United pode contratar James Rodríguez

A saída em definitivo de James Rodríguez do Real Madrid está cada vez mais próxima de ser sacramentada. O Manchester United deve ser o novo destino do colombiano que não estava nos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada.

O jornal inglês The Sun afirmou que o agente do meio campista, o português Jorge Mendes, já conversa com os Red Devils para fechar a contratação do jogador. Ainda segundo o jornal, a negociação deve girar em torno de 40 milhões de euros (R$ 227 milhões).

O Real Madrid já queria negociar James há algum tempo, mas não conseguiu encontrar nenhum clube que aceitasse os valores pedidos. Recentemente, diversos clubes como o próprio United, o Everton, a Juventus e o Napoli se mostraram interessados em contar com o colombiano.

Jorge Mendes tem a seu favor um ótimo relacionamento com os diretores do Manchester United, o que pode ser fundamental na negociação. "James tem a qualidade para jogar em qualquer equipe do mundo. Se fosse eu, estaria fugindo de Madrid", afirmou Mendes à imprensa colombiana.

Na atual temporada, James recebeu poucas oportunidades no time merengue. Foram apenas 13 partidas e um gol marcado. O jogador não conseguiu aproveitar as diversas lesões do elenco madrilenho para conquistar a confiança de Zidane.