PSG não desiste de Neymar e prepara nova proposta

O futuro de Neymar segue sendo uma incógnita. Apesar dos rumores se tornarem cada vez mais fortes sobre um possível retorno ao Barcelona na próxima janela de transferências, o PSG ainda não desistiu de contar com o talento do brasileiro.

De acordo com o jornal 'Sports', Leonardo, diretor do clube francês, preparou um novo contrato para o camisa 10: 38 milhões de euros anuais, e vínculo até 2025.

Enquanto Neymar é apontado como a prioridade da diretoria do Barcelona no mercado, o camisa 10 segue sendo a principal referência do PSG: o brasileiro estreou na atual temporada apenas no dia 14 de setembro, após o fim da janela, marcando 18 gols em 22 jogos, além de nove assistências.