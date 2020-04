UEFA quer Champions continuando em agosto, diz jornal

Com a situação da temporada 2019-20 indefinida em praticamente todo o território europeu, entidades e federações procuram alternativas para conseguir terminar o calendário do futebol do continente. A UEFA, por exemplo, já tem um plano definido.

Segundo o Le Parisien, um dos principais jornais franceses, a entidade admite que a Liga dos Campeões pode ser estendida até agosto. Assim, os duelos finais da competição seriam disputados durante boa parte do mês.

Tal possibilidade foi sugerida para várias federações. Assim, podemos ter a Champions recomeçando em agosto, e as ligas nacionais, em meados de junho.

Claro: se a pandemia terminar antes, as competições serão normalizadas o mais cedo possível, de uma forma que não afete tão significativamente a temporada 2020-21. Mesmo assim, como não existe nenhuma previsão de que a crise termina, a UEFA já tem essa possibilidade em stand-by, como um "plano B", se continuarmos na situação atual.

Ainda segundo o Le Parisien, caso este plano fosse seguido, as ligas nacionais terminariam em julho e voltariam apenas um mês depois, no fim de agosto. Desta maneira, ficaria quase impossível a realização de uma pré-temporada ou que os atletas tivessem um período de ferías.

Em meio a uma época de indefinição, nem temos certeza que os campeonatos nacionais possam ser retomadas em junho. Assim, nos resta torcer e seguir os protocolos para que possamos dar fim à crise do coronavírus Covid-19.