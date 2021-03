José Sá substitui Rui Patrício na convocação de Portugal

O duro choque sofrido pelo goleiro Rui Patrício em jogo do Wolverhampton contra o Liverpool fez o português ser cortado da seleção. Neste sábado, José Sá, do Olympiakos, foi confirmado como seu substituto para os primeiros confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O primeiro compromisso, contra o Azerbaijão, será em Turim devido às restrições de viagens impostas pela pandemia e está marcado para 24 de março. No dia 27, em Belgrado, os portugueses enfrentam a Sérvia. O terceiro jogo será em 30 de março contra Luxemburgo na cidade de Luxemburgo.

As três partidas serão realizadas às 19h45 (hora portuguesa). Confira aqui a lista inicial divulgada pelo treinador Fernando Santos.