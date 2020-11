"Jota é um grande jogador, mas também João e Bernardo"

A derrota para a França por 1 a 0 causou muitos estragos à Seleção Portuguesa e agora surgem dúvidas. A equipe portuguesa perdeu o primeiro lugar e foi questionada por ter tirado Diogo Jota dos XI iniciais.

“Esta equipe jogou na França e foi muito bem. Por isso não me lembro de ninguém perguntar porque é que Jota não entrou em campo. É um grande jogador, todos sabemos disso. Mas Bernardo, Cristiano Ronaldo e João Félix também são”, começou explicando em coletiva de imprensa.

Além disso, defendeu a decisão de que seu tridente ofensivo seja João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Portugal não conseguiu derrotar a França e perdeu o primeiro lugar do grupo na Liga das Nações.

“Se o Jota tivesse entrado e a equipe não tivesse ido bem, se não tivesse escalado Bernardo ou João Félix, por exemplo... Vocês me diriam porque é que o João Félix não jogou com a grande forma que está no Atlético de Madrid, e que Bernardo é Bernardo”, concluiu.