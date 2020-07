Jovane Cabral, jogador do mês no Campeonato Português

Jovane Cabral marcou quatro gols nas quatro partidas que disputou com a camisa do Sporting em junho, um rendimento que o fez ser eleito pelos treinadores do Campeonato Português como o melhor jogador do mês de junho.

O atacante de apenas 22 anos marcou duas vezes contra o Belenenses, um vez diante do Tondela e outro contra o Paços de Ferreira.

O cabo-verdense deixou para trás nomes como Lucas Fernandes (12,79%), do Portimonense, e Douglas Tanque (10,47%), do Paços de Ferreira.