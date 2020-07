Jovem da base deve render R$ 6 milhões ao Santos e evitar punição da Fifa; entenda

O torcedor do Santos nem viu Giovanni Manson atuar pelo clube profissionalmente, mas o dinheiro de sua precoce saída para o Ajax vai ser importante para o clube evitar mais problemas na Fifa.

O garoto de 18 anos acertou com os holandeses em março. O Peixe, porém, acusou o Ajax de assédio e disse que tinha prioridade para assinar o primeiro contrato profissional com a promessa.

Depois de mais de dois meses de imbróglio, agora o clube europeu aceitou pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) em três vezes aos brasileiros pela transferência, segundo informou o Globo Esporte.com.

O Santos ja sabe o que fazer com a primeira parcela: vai quitar uma dívida de R$ 1,6 milhão com o Club Brugge, da Bélgica, pelo empréstimo do zagueiro Luan Peres. A Fifa havia dado um prazo inicial de 45 dias para o clube pagar a quantia - do contrário, sofreria um novo banimento de contratações.

Vale lembrar que o Peixe ainda está impedido de se reforçar porque deve ao Hamburgo, da Alemanha, R$ 15 milhões referentes à contratação do zagueiro Cléber Reis. Em crise financeira, o clube alvinegro teve déficit de quase R$ 20 milhões no primeiro trimestre deste ano. Na noite desta terça (31), as contas de 2019 foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo.

O jovem que deu um respiro às finanças santistas nem chegou a atuar profissionalmente pelo clube. Na Vila Belmiro desde 2015, Giovanni Manson jogou no Sub-13, Sub-15 e Sub-17 e teve certo destaque. No ano passado, fez parte do grupo que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O meia inicialmente vai defender o time B do Ajax, que disputa a segunda divisão holandesa. Em recente entrevista ao Lance, o jogador evitou falar da polêmica entre o antigo e o novo clube e justificou a escolha pela equipe de Amsterdam. "O projeto e tudo aquilo que me foi apresentado. Além, claro, do tamanho da equipe mundialmente", afirmou.