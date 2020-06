Jovem do Fluminense está na mira de clubes franceses

Marcos Paulo é uma das maiores promessas do Brasil. Grandes clubes da Europa seguem seus passos e até o Real Madrid já foi citado como interessado.

O atacante do fluminense, de apenas 19 anos, tem contrato até 2021 e, segundo 'Globoesporte.com' sua multa rescisória de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para o exterior.

Agora, o mesmo portal esportivo, afirma que Lyon e Olympique de Marselha entraram em contato com o entorno do jovem para buscar informações como salário e custos para montar uma possível oferta.

A própria diretoria do time carioca não fecha as portas para negociar a saída do jogador, mas não quer pouco dinheiro e recusou uma proposta de sete milhões de euros do CSKA em janeiro.

Marcos Paulo atuou em 35 partidas na temporda passada - 20 como titular -, marcou seis gols e deu quatro assistências. Na atual temporada, jogou dez partidas, foi titular em oito, marcou cinco gols e deu uma assistência.