Jovem do United supera números de Messi e Cristiano

Na temporada passada, ele começou a atuar com o time principal treinado por Solskjaer, mas foi na atual campanha que ele se consagrou como uma grande novidade do Manchester United e do futebol inglês.

Mason Greenwood, com apenas 18 anos, é presente nas listas do técnico e soma 42 partidas disputadas em 2019-20, das quais foi titular em 20. O grande destaque é seu rendimento diante dos goleiros adversários, com 16 gols marcados nesta temporada. Nove desses gols foram na Premier League, que o deixam entre os 20 goleadores da atual edição da competição.

Não impressiona? Deveria, pois Messi e Cristiano Ronaldo tinham números inferiores com a mesma idade. Com 18 anos, o português somou seis gols em sua primeira temporada na Inglaterra e o argentino acumulou nove.

Greenwood não é a maior estrela em ascensão. Haaland, Sancho e Mbappé são as promessas mais destacadas, mas o atacante do Manchester United mas já demonstrou que merece um olhar especial.